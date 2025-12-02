El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char entregó este martes 4 nuevos CAI móviles a la Policía Metropolitana, los cuales se unirán a los 59 que ya circulan por la ciudad y su área metropolitana para fortalecer la vigilancia y seguridad contra los casos violencia de género en esta época de final de año.

“Hoy sumamos 4 CAI móviles más para seguir protegiendo a nuestra gente. De estas nuevas unidades, una estará dedicada a la protección de nuestras mujeres, a través de la Patrulla Púrpura, y las otras tres estarán al servicio de toda Barranquilla. Aquí no bajamos la guardia. Hemos hecho una inversión histórica en seguridad: más motocicletas, más camionetas, más radios, nuevos sistemas tecnológicos, la construcción de CAI y estaciones de Policía y, ahora, estos vehículos que refuerzan la presencia en los barrios”, declaró.

El mandatario distrital también destacó la inversión que hace la ciudad por mejorar los índices de seguridad: “Yo creo que Colombia quisiera tener lo que está pasando en Barranquilla. Ninguna ciudad ha hecho semejante inversión y seguiremos comprando las cosas que sean necesarias para que nuestra gente se sienta segura”.

Puso de presente que: “nuestra Policía estaba huérfana de capacidades, muchos de nuestros agentes tenían que usar sus motos para perseguir a los bandidos. Entonces, compramos 470 motos, ya la Policía está dotada, la gente siente a la Policía más cerca con comunicación, radios, cámaras, tecnología de última generación.

Char aprovechó para resaltar que esta inversión en CAI móviles es posible gracias a la tasa de seguridad ciudadana.

“Quiero agradecer al gobernador, porque el gobernador Verano ha puesto también su cuota en esta inversión. Lo que está pasando en Barranquilla y en el Atlántico no pasa en ninguna esquina de Colombia. Estamos invirtiendo millones de pesos de plata de los impuestos de los barranquilleros y atlanticenses para que la gente se sienta segura”, dijo.

De esta manera, el alcalde mencionó que “estos CAI móviles han sido utilizados para fortalecer la vigilancia comunitaria por cuadrantes, garantizando no solo un mayor cubrimiento en materia de vigilancia policial, sino que los traslados por protección o de personas capturadas se realicen de manera adecuada, respetando los derechos de los ciudadanos”.

Sumado a esto, con esta flota se esperan más resultados en materia operativa y de prevención, sobre todo en la lucha contra las violencias basadas en género y las afectaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Cabe recordar que en el 2024 se hizo una inversión histórica de más de 80.000 millones de pesos para robustecer las capacidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla con la entrega de 478 motocicletas, 70 camionetas, 600 radios, 50 computadores portátiles y 500 computadores, y la habilitación de los CAI La Paz, Santo Domingo, Santa María y Gran Malecón.