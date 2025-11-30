Una flota significativa de aeronaves A320, fabricados por la aeroespacial europea Airbus permanece en tierra durante este fin de semana en todo el país a la espera de una actualización de software que les permita volver a entrar en funcionamiento los próximos días.

Mientras tanto, algunas aerolíneas como Avianca han tenido que suspender de manera temporal la venta de tiquetes o reprogramar sus vuelos hasta que se normalice la situación, algo que no ha caído bien en los usuarios, especialmente los que se desplazan desde el aeropuerto Ernesto Cortizzos que opera para la ciudad de Barranquilla.

Durante un recorrido que realizó esta casa periodística, los viajeros de esta terminal contaron que la dinámica del fin de semana ha sido ir al aeropuerto a “perder el tiempo” mientras que sus vuelos son cancelados o reprogramados sin previo aviso.

En el caso de Héctor Calvache, un correo electrónico le confirmó que el estado de vuelo estaba activo, pero se lo reprogramaron cuando ya estaba en la sala de espera del aeropuerto.

“Yo compré el vuelo hace una semana y a pesar de conocer la situación que pasa con la empresa y sus aviones ellos no me cancelaron el vuelo; tenía que venir a la sala de espera a esperar mi avión, pero luego me dicen que lo reprogramaron para este domingo y si mañana lo modifican otra vez quién responde por mi dinero, estoy es perdiendo tiempo”, declaró a EL HERALDO.

Aclaró, además, que “no tengo problema en acomodarme en otro vuelo, sé que no es culpa de ellos pero hay que clarificar la información”.

Agregó que: “si mañana vuelven y me cambian el vuelo pediré mi dinero de vuelta y me tocará tomar otras opciones de viaje porque necesito llegar a mi ciudad de destino, de hecho, tengo que tomar dos aviones con la empresa, y no sé si el otro vuelo de escala también tenga cambios”.

Por su parte, Ana Romero, comentó: “Mi vuelo estaba cancelado y luego la aerolínea me envió un correo para que asista a la sala de espera y no entiendo porqué si no hay ni aviones para volar”.

Ante este panorama, muchos usuarios también han optado por viajar con otras aerolíneas con disponibilidad en sus distintas frecuencias, las cuales cuentan con largas filas en sus centros de atención.

Cabe recordar que la empresa Avianca mantiene cerradas las ventas de tiquetes para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre, para así evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles lo más rápido posible.

Plan de contingencia

Frente al aumento de consultas y reportes por cancelaciones de vuelos, la Superintendencia de Transporte puso en marcha un “protocolo urgente” de atención para orientar a los viajeros mientras dure la contingencia.

La entidad recordó que, al tratarse de un evento clasificado como fuerza mayor, los pasajeros deben primero confirmar si su vuelo está afectado antes de presentar un PQR. Además, recomendó guardar todos los soportes de la reserva y estar atentos a las alternativas que ofrezca la aerolínea: reembolso, reacomodación o cambios de fecha.

Además, en un Puesto de Mando Unificado liderado por la ministra de Transporte, Mafe Rojas, participaron la Aeronáutica Civil, Avianca, Latam y Jetsmart, con el fin de revisar el avance del proceso y acelerar la normalización de la operación aérea.

Según un reporte inicial, 29 aeronaves de Avianca continúan sin iniciar actualización y permanecen bajo seguimiento prioritario, así como otras 51 están actualmente en proceso y 44 ya completaron todo el ciclo técnico.

Por su parte, la flota de aerolíneas como Jetsmart y Latam se encuentra totalmente actualizada.

De esta manera, un total de 50 aeronaves de diferentes aerolíneas ya están habilitadas para operar tras cumplir los procesos técnicos y certificaciones exigidas.

¿Qué dicen las aerolíneas?

En medio de su plan de protección para los pasajeros, la compañía Avianca reportó que continúa avanzando en la actualización del software exigida por Airbus para su flota A320 y que, hasta este sábado, el 51 % de las aeronaves ya cuenta con la modificación instalada.

En ese sentido, informó que restan trabajos técnicos para reanudar la operación.

Además, sostuvo que comenzó a contactar a los usuarios con vuelos programados y activó varias alternativas para quienes resulten golpeados por cambios en los itinerarios.

Entre las opciones habilitadas se encuentran la reacomodación en vuelos disponibles, tanto propios como de aerolíneas aliadas; el cambio sin penalidad para viajar hasta 180 días después de la fecha original; y la solicitud de reembolso de los trayectos.

Sumado a esto, Latam Airlines Colombia especificó que solo se canceló un vuelo que cubría la ruta Bogotá-San Andrés tras las medidas de Airbus, por lo que el resto de su operación se mantiene con normalidad.

A su vez, Jetsmart Airlines confirmó que únicamente un número limitado de sus aeronaves requería la actualización ordenada por Airbus, y que pese a ello, la operación de la aerolínea continúa sin afectaciones y los vuelos se mantienen según lo programado.

Recomendación a viajeros

Varías de las aerolíneas afectadas por la actualización exigida por Airbus a la flota de aviones A320 extendieron la recomendación a los usuarios de mantenerse atentos a las comunicaciones enviadas por los correos electrónicos asociados a cada reserva y revisar el estado de sus vuelos en las páginas web.

De igual manera, recordaron que si un itinerario no aparece confirmado, es preferible no acudir al aeropuerto para evitar congestiones.

Por su parte, la ministra de Transporte, Mafe Rojas declaró que “nuestra prioridad absoluta es la seguridad aérea. Por eso exigimos a Airbus mayor celeridad. Cada día de retraso afecta la operación y la tranquilidad de los viajeros, y no vamos a permitir que se comprometan los estándares técnicos del país. Todo

avión que regrese a operación lo hará únicamente cuando cumpla al 100 % los requisitos de la Aerocivil”.

Así las cosas, la Aeronáutica reafirmó que se “mantiene un proceso riguroso de verificación técnica antes de autorizar que cada aeronave vuelva a volar tras la actualización de sus softwares”.