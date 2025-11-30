La Gobernación del Atlántico dio a conocer los avances significativos en los proyectos de construcción de nuevos corredores, contemplados dentro del Plan Vial Departamental 2024-2027.

Se trata de las dobles calzadas de Caracolí y Juan Mina que, de acuerdo con el reporte técnico de la Secretaría de Infraestructura, durante el más reciente recorrido del gobernador Eduardo Verano, superan los porcentajes programados de ejecución.

La Gobernación del Atlántico invierte $138.432 millones en la doble calzada Caracolí y para la doble calzada Juan Mina recursos por $89.845 millones. En total, esta inversión supera los $228.000 millones con miras a modernizar los 24 kilómetros de vías estratégicas que suman estas dos autopistas.

El proyecto de la doble calzada Caracolí o Corredor Logístico alcanza un porcentaje de avance global de 17 %. Actualmente se desarrollan actividades de movimiento de tierra y construcción de terraplenes, asimismo, se acerca al 100 % de ejecución en su gestión predial de 104 propiedades impactadas en la zona.

El mandatario departamental recibió un informe de los ingenieros de la obra al llegar al frente de trabajo ubicado en el tramo final de la avenida Murillo, entre Soledad y Malambo, donde también se construye 2.5 kilómetros de doble calzada desde la central de abastos Granabastos hasta el sector conocido como Sexta Entrada donde se conecta a la vía Caracolí, es decir, la Murillo finalmente tendrá doble calzada en toda su extensión.

“Este sector está rodeado por terrenos disponibles para la construcción de todo un sistema de parques industriales, de zonas francas. Nos vamos a distinguir por abrir más espacios que sigan generando empleos y activando el sistema productivo del país, porque se beneficia directamente a más de dos millones de habitantes que residen en todo el departamento y más específicamente en el área metropolitana y municipios como Galapa, Baranoa, Polonuevo y Sabanagrande”, anotó el gobernador.

A su paso por las obras de la doble calzada Juan Mina o Corredor Internacional, el gobernador Eduardo Verano resaltó que este es otro de los ejes viales más importantes que construye su administración a través del Plan Vial Departamental.

La transformación en doble calzada será una realidad desde la Circunvalar de Barranquilla hasta la Circunvalar de la Prosperidad, en una longitud de 7.2 km.

Las obras en el corredor internacional se ubican en el 14 % de avance. Hasta el momento, se ha realizado trabajos de mantenimiento previo en 1500 metros lineales, lo que representa casi 20 % del total de la vía, actualmente se desarrollan trabajos topográficos, de excavación e instalación de terraplenes.

Piojó, Juan de Acosta, Tubará y Puerto Colombia son los municipios costeros directamente beneficiados. Además, este corredor conecta a todo el departamento con un área de 600 hectáreas disponibles para la construcción de más empresas que aumenten las fuentes de empleo para los atlanticenses.

“Esta obra cambiará la historia del sector y será como una nueva Vía 40. Tendrá todas las especificaciones y requerimientos para el transporte de maquinarias e insumos, tránsito de transporte público y peatonal. Esto va a ser una vía hecha a la medida de toda esta zona industrial”, afirmó el gobernador.

El Plan Vial Departamental 2024-2027 contempla 115 kilómetros de vías mejoradas en todo el Atlántico para transformar la movilidad, impulsar la competitividad y mejorar la calidad de vida de las comunidades.