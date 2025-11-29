Luego del cierre temporal de la Clínica Valledupar en la capital del Cesar el pasado jueves, la Nueva EPS le dio a conocer a sus afiliados el listado de las instituciones de la red de prestadores de salud que operan en este departamento.

Cabe recordar que el Grupo Clínica Médicos había advertido que la deuda de la Nueva EPS con los prestadores del Cesar supera los $200 mil millones, de los cuales más de $29.000 millones le deben a la Clínica Valledupar, motivo por el cual la IPS decidió suspender sus servicios.

Entre las instituciones habilitadas para recibir a los usuarios se encuentran la Clínica Santa María del Caribe, Clínica Reina del Sol, Organización Humana Integral, Clínica Erasmo, Clínica Arenas, Instituto Cardiovascular, Hospital Rosario Pumarejo y la E.S.E. Hospital Regional José David Padilla de Aguachica.

En el comunicado, Nueva EPS aseguró que estas IPS hacen parte de la red pública y cuentan con la capacidad científica, técnica y profesional necesaria, además de tecnología de punta, para garantizar una atención segura y adecuada. También afirmó que, con el apoyo de esta red, está garantizando la continuidad del servicio en la región.

El cierre de la Clínica Valledupar afecta especialmente a pacientes renales, oncológicos y con enfermedades huérfanas, quienes desde el jueves han sido trasladados a otras instituciones del Grupo Médicos.

“Pese a los esfuerzos institucionales, esta medida resulta indispensable para proteger a nuestros pacientes, al talento humano en salud y la estabilidad del servicio. Reiteramos nuestra disposición al diálogo con Nueva EPS para encontrar soluciones que permitan restablecer la normalidad en la prestación de los servicios”, indicó la entidad en un comunicado previo.