La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) anunció a través de un comunicado que ha ajustado la regulación de suministro y transporte de gas para fomentar la contratación del mismo importado a largo plazo, con la finalidad de “habilitar soluciones de transporte que atiendan la demanda en el corto plazo”.

Lea: Nuevos beneficiarios de Colombia Mayor: así queda la edad mínima para acceder al subsidio

Se trata de dos medidas contenidas en las resoluciones 102 022 de 2025 y 102 021 de 2025, las cuales la Creg considera "fundamentales" para el funcionamiento del mercado de gas natural.

“Estas decisiones introducen señales regulatorias que buscan fomentar la oferta de suministro de gas natural para el servicio público domiciliario ajustando las disposiciones relativas a los eventos eximentes asociados en la contratación de gas natural importado, así como facilitan la contratación de capacidad de transporte en períodos cortos y habilitan el registro de contratos de capacidad de transporte en el mercado secundario”, explicó en el comunicado.

Con la Resolución Creg 102 022 de 2025, la entidad habilitó la posibilidad de pactar eventos eximentes adicionales dentro de los contratos de suministro de gas importado.

Lea: Compras con tarjetas de crédito serán más caras en diciembre; tasa de usura se ubicará en 25,02 %

Con esta regulación, según explicó la Comisión, se busca eliminar barreras que limiten o desincentiven la contratación de gas importado, y se fomente la oferta de gas para el servicio público domiciliario en el largo plazo, tanto para demanda regulada como no regulada.

Esto teniendo en cuenta “la situación actual de estrechez en la oferta y la necesidad de acudir en mayor medida al gas importado para la atención de la demanda. (...) La expectativa es que dicha contratación a largo plazo se vea reflejada en contratos más estables y precios más eficientes”, sostuvo la Creg.

Mientras que en el caso de la Resolución Creg 102 021 de 2025 se pretende “prorrogar con una medida que existe actualmente en el artículo 45 de la Resolución Creg 1012 015 de 2025 y que ha permitido en este último semestre movilizar moléculas de gas que se hayan podido contratar en el corto plazo a través del uso y la contratación de la capacidad de transporte en cualquier momento dentro de los periodos de negociación actual que hay para suministro y transporte”.

Lea: La escritura no basta para certificar la propiedad de un inmueble: este otro trámite es obligatorio

En septiembre pasado, el presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, advirtió que el país tendrá que seguir importando gas para atender la demanda interna.

Durante el informe del sector del gas natural en Colombia, el directivo reveló que el próximo año el déficit llegará a un 20 % y no descartó un reajuste en las tarifas entre un 32 y un 40 %.

Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, confirmó la semana pasada que la compañía recibió el aval de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para que comience la importación de gas con la infraestructura de Cenit en Coveñas, Sucre.