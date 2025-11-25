Hasta este 30 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para acceder al entrenamiento en desarrollo de software de Riwi, una iniciativa respaldada por la Alcaldía de Barranquilla que ofrece becas condonables del 100% a los jóvenes.

El programa está dirigido a jóvenes entre los 18 y 28 años que residan en Barranquilla, y contempla también una formación intensiva en componentes como desarrollo de software, inglés técnico, habilidades socioemocionales y trabajo en equipo.

Al respecto, la secretaria distrital de Educación, Paola Amar, destacó el compromiso del Distrito con la educación y la empleabilidad juvenil: “Barranquilla le apuesta al talento joven como motor de innovación. Empresas como Riwi demuestran que, cuando unimos esfuerzos entre lo público y lo privado, la educación se convierte en la herramienta más poderosa de transformación”.

Por su parte, el CEO de Riwi, Alberto Godoy, subrayó el impacto del programa: “Estamos construyendo un ecosistema donde los jóvenes pueden aprender, crecer y trabajar sin salir de su ciudad. Cada coder (programador) formado en Riwi es una historia de transformación personal y una oportunidad de desarrollo para Barranquilla”.

De esta manera, uno de los beneficios del programa es que los participantes tendrán acceso a oportunidades de conexión laboral real, gracias a las alianzas estratégicas que Riwi mantiene con empresas locales y la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Cabe resaltar que desde su llegada a la ciudad en diciembre de 2024, Riwi ha formado a más de 200 jóvenes, consolidando a Barranquilla como un referente nacional en formación tecnológica y talento digital.

Los cupos son limitados y la convocatoria no se reabrirá hasta el próximo año.