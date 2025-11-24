Desde este lunes 24 de noviembre y hasta el 31 de diciembre estará habilitado un cierre temporal en un sector del barrio Alameda del Río, debido a las obras de instalación de redes de drenaje de aguas lluvias.

La medida fue anunciada por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, que indicó que los trabajos se ejecutarán en la calle 120 entre carreras 42B y 43, así como en la carrera 42B entre calles 120 y 118.

Según la entidad, estas labores son necesarias para mejorar el sistema de evacuación de aguas lluvias en la zona, con el fin de prevenir inundaciones y optimizar la movilidad durante periodos de lluvia. Durante el tiempo que duren las obras, se contará con señalización y equipos operativos para orientar a los ciudadanos.

Para facilitar la movilidad, se recomendaron rutas alternas. Los conductores que circulan por la carrera 42B podrán tomar las carreras 42 y 43 en ambos sentidos, para empalmar con las calles 118 o 117 dependiendo de su destino. Por su parte, quienes transitan por la calle 120 podrán desviar por las calles 118 y 117, conectando nuevamente con las carreras 42 o 43.

Las autoridades reiteraron su llamado a los peatones para que utilicen los senderos señalizados y se mantengan atentos a las indicaciones.

Asimismo, agradecieron la comprensión de la comunidad e invitaron a planificar los desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos mientras avanzan las obras.