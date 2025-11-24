Compartir:
Por:  Redacción Locales

Desde este lunes 24 de noviembre y hasta el 31 de diciembre estará habilitado un cierre temporal en un sector del barrio Alameda del Río, debido a las obras de instalación de redes de drenaje de aguas lluvias.

La medida fue anunciada por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, que indicó que los trabajos se ejecutarán en la calle 120 entre carreras 42B y 43, así como en la carrera 42B entre calles 120 y 118.

Según la entidad, estas labores son necesarias para mejorar el sistema de evacuación de aguas lluvias en la zona, con el fin de prevenir inundaciones y optimizar la movilidad durante periodos de lluvia. Durante el tiempo que duren las obras, se contará con señalización y equipos operativos para orientar a los ciudadanos.

Barranquilla mejora en sus estándares de desarrollo urbanístico

Para facilitar la movilidad, se recomendaron rutas alternas. Los conductores que circulan por la carrera 42B podrán tomar las carreras 42 y 43 en ambos sentidos, para empalmar con las calles 118 o 117 dependiendo de su destino. Por su parte, quienes transitan por la calle 120 podrán desviar por las calles 118 y 117, conectando nuevamente con las carreras 42 o 43.

Las autoridades reiteraron su llamado a los peatones para que utilicen los senderos señalizados y se mantengan atentos a las indicaciones.

Asimismo, agradecieron la comprensión de la comunidad e invitaron a planificar los desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos mientras avanzan las obras.