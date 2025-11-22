Debido a las labores de mantenimiento de la red eléctrica por parte de la empresa de Air-e, este domingo 23 de noviembre, numerosos barrios y zonas rurales del municipio de Malambo presentarán cortes en el servicio de energía.

Las intervenciones programadas entre las 8:30 a.m. y 4:30 p.m., incluyen mantenimiento de redes, poda de árboles y adecuaciones técnicas para evitar fallas futuras.

Durante este periodo estarán sin suministro de energía los barrios San Fernando, Villa Esther, La Popa, El Bosque, 23 de Septiembre, La Candelaria, Los Castros y parte del Centro de Malambo.

A su vez, las interrupciones cubrirán áreas urbanas y rurales de Caracolí, Malambo Viejo, El Tambor, la vía Oriental, la vía La Prosperidad, la carretera a La Aguada, además de fincas, parcelas, la Escuela Agropecuaria, la Estación de Policía de Caracolí y el Acueducto de la zona.

De manera paralela, en Santa Lucía, se realizará la instalación de un poste en la carrera 9 con calle 11, entre el horario comprendido entre las 8:45 a.m. y 12:00 del mediodía, lo que también causará la suspensión temporal del servicio en el sector.