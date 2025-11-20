La empresa Air-e informó que llevarán a cabo algunos cortes de energía en el barrio Montes para este viernes por un plan de mantenimiento preventivo.

De esta manera, los trabajos se llevarán a cabo, entre las 9:30 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en las calles 31 a la 36, con las carreras 23 a la 26.

Igualmente, hay obras programadas en el corregimiento de Palermo, entre las calles 1B a la 2A con las carreras 2 a la 9, entre las 8:30 de la mañana y las 4:20 de la tarde.

Para el caso de Soledad, se adecuarán redes eléctricas en el barrio Villa del Carmen 1, entre las 9:10 de la mañana y las 4:50 de la tarde, en la calle 42, entre las carreras 1ª1 y la 1B.

Adicionalmente, en el barrio Bella Arena de Soledad, se intervendrán las redes en la calle 42 con la carrera 1ª2, entre las 9:30 de la mañana y las 5:00 de la tarde.