Desde el corregimiento de San Juan de Tocagua, en el municipio de Luruaco, los atlanticenses disfrutan de la quinta edición del Festival del Sabor, la Laguna y el Arte, el cual es organizado por la Asociación de Mujeres Pescadoras y se extenderá hasta este lunes festivo.

El evento, que reúne a cerca 1.300 habitantes de la población dedicados a la pesca, la agricultura y las artesanías hechas en fibras de enea y junco, contó con el apoyo y acompañamiento de la Gobernación del Atlántico y la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

La programación incluye muestras gastronómicas basadas en pescados, como la mojarra amarilla y el coroncoro, talleres de artesanías, recorridos turísticos guiados, senderos ecológicos, avistamiento de aves y presentaciones culturales con danzas tradicionales, música de millo y agrupaciones folclóricas.

Al respecto, Ana Coronel, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres, mencionó que el festival ha sido un motor de transformación del corregimiento y su entorno al que cada vez acuden más visitantes

“Esto ha sido muy importante para las mujeres, porque nos ha ayudado a impulsarnos y a salir adelante, ya que este festival trae ingresos económicos a nuestro movimiento. También le damos gracias a todas las personas que nos están acompañando y a todas las entidades que nos han apoyado”, aseguró.

Coronel recordó que: “en el 2019, cuando se realizó la primera edición, eran 30 mujeres con muchas ideas, pero poca experiencia. “No sabíamos a ciencia cierta qué hacer hasta que recibimos el apoyo del SENA en capacitación y organización, y de la Gobernación del Atlántico. Hoy somos 40 mujeres asociadas y seguimos creciendo”.

En ese sentido, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, subrayó la importancia de respaldar estas iniciativas comunitarias en el departamento.

“Cada sitio en el departamento tiene algo propio que mostrar, como lo han venido haciendo los habitantes del corregimiento de San Juan de Tocagua. Lo que hemos tratado es de inyectar algo de apoyo económico para que cada uno pueda exponer sus productos en los festivales. Empiezan y el principio no es fácil, no tienen acogida, pero en la medida que cobran importancia en el tiempo se hacen cada vez más famosos, va más gente, como en el Festival del Pescado de San Juan de Tocagua”, aseguró.

Mientras tanto, la directora regional del SENA Atlántico, Jacqueline Rojas, recalcó el valor cultural y gastronómico del evento que en cada año atrae más visitantes.

“Hoy tenemos un festival que es la oportunidad para que todos los ojos y los reflectores estén en esta comunidad. Y pudimos con nuestro chef hacer un plato y una mojarra que solamente está aquí, que es la mojarra amarilla. Es un plato que va a ser famoso, lo decreto. Se llama el arroz ancestral”, destacó Rojas en relación a uno de los platos atractivos a disposición de los visitantes.

Puso de presente que: “El año pasado fueron más de 200 personas en los tres días, y en esta ocasión ya esa cifra, en el primer día fue superada por lo que se estima que se den cita más de 600 personas”

Cabe resaltar que el evento ha servido también para promocionar atractivos turísticos naturales como la laguna de Tocagua, en la que conviven más de 130 especies de aves y escenario propio para practicar avistamiento. Igualmente, los visitantes pueden recorrer senderos ecológicos, y conocer de cerca las prácticas artesanales en enea y junco que han sido transmitidas por generaciones.