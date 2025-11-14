Se inauguró en Candelaria, Atlántico, la primera Escuela Energética, un proyecto liderado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA). La iniciativa fue instalada en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria, que ahora se convierte en un referente de sostenibilidad y acción climática en la región.

Bajo el nombre “Escuela Energética de Candelaria: un modelo de educación sostenible para el Atlántico”, esta apuesta integra educación ambiental, innovación tecnológica y acciones concretas frente al cambio climático.

Esta iniciativa se concibe como un espacio de aprendizaje vivo, donde la comunidad educativa incorpora la sostenibilidad en su vida cotidiana y se convierte en ejemplo para toda la región Caribe.

La C.R.A instaló en total 34 paneles solares a través de la Escuela Regional de Liderazgo Ambiental (ERLA), que abastecen la totalidad del consumo energético de esta institución educativa.

En el marco del proyecto, también se presentó la siembra de 150 árboles nativos, entre ellos roble, mangle verde, almendra y alstonia, que conforman el nuevo Bosque Escolar, un espacio destinado al aprendizaje ambiental y la restauración ecológica del entorno.

La entrega del proyecto estuvo a cargo del director general de la C.R.A., Jesús León Insignares junto al alcalde de Candelaria, Hayder Alexander Orozco Solano; el rector de la institución, Armando Díaz; y la directora de la ERLA, Andrea Navarro Garay, acompañados por más de 500 estudiantes, padres de familia, y el equipo técnico de la Escuela Regional de Liderazgo Ambiental. También asistieron representantes de la empresa MRC Soluciones de Ingeniería, encargada del proceso de transición energética.

La Escuela Energética se desarrolla sobre tres ejes fundamentales: Bosque Escolar, Ludoteca Ambiental y Transición Energética.

* Bosque Escolar: aula viva que promueve la educación ambiental y la restauración ecológica mediante la siembra y conservación de especies nativas.

* Ludoteca Ambiental: espacio pedagógico que fomenta la formación lúdica y creativa en torno al cuidado del ambiente y la apropiación del territorio.

* Transición Energética: instalación del sistema fotovoltaico que convierte a la institución en un referente regional de sostenibilidad, generando energía limpia y promoviendo el aprendizaje sobre energías renovables.

Con esta entrega, la C.R.A., a través de la Escuela Regional de Liderazgo Ambiental, reafirma su compromiso con la educación ambiental, la participación comunitaria y la transición hacia energías limpias, impulsando un modelo que busca replicarse en otros municipios del departamento y de la región Caribe, “Por un ambiente sin fronteras”.