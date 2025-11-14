Desde su fundación en el año 1972, en el corazón del barrio El Prado, la Universidad Simón Bolívar viene promoviendo una metodología de enseñanza adaptada al dominio de lo moderno y lo científico. En la actualidad, la institución cuenta con cerca de seis sedes en Barranquilla y espera expandir su operación con una más en el municipio de Puerto Colombia.

Se trata de la sede Campestre, donde los estudiantes contarán con todas las funcionalidades de una sede de la Universidad con aulas de clase, laboratorios, y espacios de bienestar, dándole mayor relevancia a las áreas deportivas y culturales de la institución.

De esta manera, la alma mater dio a conocer que “esta expansión hace parte de la misión liderada por el maestro José Consuegra Higgins, y su sueño de la libertad de cátedra y abrirle las puertas al conocimiento”.

En esa misma línea, la universidad extenderá su oferta académica desde los 136 programas académicos de pregrado y posgrado, con registro calificado vigente, en las sedes de Barranquilla y Cúcuta.

Así como también los 6 centros de investigación que respaldan al Distrito de Conocimiento e Innovación, Eureka, y 46 grupos de investigación avalados.

Cabe resaltar que la Unisimón goza desde el 2016 con la Acreditación Institucional de Alta Calidad, a través del Ministerio de Educación Nacional.