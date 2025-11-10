En un comunicado de prensa, la emprensa Air-e anunció que en procura de avanzar en el plan de mantenimiento preventivo, este martes 11 de noviembre se realizarán trabajos sobre la línea que alimenta eléctricamente la subestación Juan de Acosta.

Lea más: Emergencias por fuertes lluvias afectan nuevamente a Villa Campestre

Las obras se llevarán a cabo en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Durante las maniobras estarán sin suministro de energía las zonas urbanas y rurales de Juan de Acosta, Piojó y Tubará.

Adicionalmente, el corredor turístico desde Bocatocino hasta Juaruco, en la Vía al Mar, incluyendo a balnearios y condominios de la zona como Aguamarina, Salinas del Rey, Santa Verónica, Comfamiliar, Cajacopi, Playa Mendoza, Playa Tubará, El Morro, Puerto Velero, Palmarito y Cajacopi, entre otros.

Por otra parte, en la calle 85 con la carrera 78, en el barrio San Salvador, en Barranquilla, se adecuarán redes de baja tensión, entre las 8:00 de la mañana y las 5:50 de la tarde. Además, en la carrera 24 con la calle 64, en el barrio San Felipe se cambiará un poste y redes eléctricas, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Lea más: Los mensaje que dejaron los líderes en la cumbre Celac-UE en Santa Marta

Finalmente, en Santa Lucía, se adelantarán trabajos menores en la calle 7, entre las carreras 6 y 8 en el barrio Chimbal, en el horario de 8:45 de la mañana a 4:00 de la tarde.