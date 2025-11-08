La capital del Magdalena acoge este fin de semana la IV Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), un encuentro que reúne a líderes de ambos bloques con el propósito de fortalecer la cooperación política, económica y ambiental.

El presidente Gustavo Petro llegó a la ciudad en la mañana de este sábado 8 de noviembre, asumiendo el papel de anfitrión en su calidad de presidente pro tempore de la CELAC.

El mandatario arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar acompañado por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, su hija, Antonela Petro y varios funcionarios del Gobierno.

Durante el encuentro, que se desarrollará en diferentes escenarios de la ciudad, se abordarán temas clave como la inversión extranjera, la transición energética, la digitalización y el desarrollo sostenible. Además, se espera avanzar en la consolidación de nuevos acuerdos comerciales y de cooperación internacional.

Desde la Presidencia se indicó que Colombia busca aprovechar este espacio para fortalecer los lazos políticos y económicos entre América Latina, el Caribe y Europa, impulsando una agenda común basada en la equidad y el crecimiento compartido.