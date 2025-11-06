A partir del día de hoy comienzan las obras de mejoramiento de la avenida Circunvalar, en el sector entre el centro comercial Metropolitano de Soledad hasta la rotonda de la urbanización El Parque.

En ese sentido, la Alcaldía Municipal dio a conocer el pan de manejo de tránsito por la zona durante el desarrollo de las obras por alrededor de 18 meses.

En primer lugar, la intervención comenzará en dos carriles internos del corredor vial, por lo que habrá cierre de la glorieta hasta la urbanización El Parque.

“El contratista propuso hacer la intervención de esta calzada de forma que se puedan ocupar 2 carriles internos que dan hacia el boulevard para las obras, y que quede habilitado un carril externo de esta misma calzada que conecte a los barrios como Las Trinitarias, Muvdi, Río de Aguas Vivas, entre otros”, informó José Galindo, secretario de Obras Públicas de Soledad.

En segundo lugar, Galindo mencionó que “se tomará un reversible para que los vehículos se conduzcan y se mantengan en un flujo permanente de circulación por un segundo carril de la calzada norte desde la glorieta de la urbanización El Parque hacia el Éxito Metropolitano”.

Especificó que “todos aquellos vehículos que vienen por la avenida El Platanal mantendrán el flujo normal por el carril externo. La idea es que no haya necesidad de tomar rutas alternas o crear desvíos”.

El funcionario explicó que este plan fue socializado con la comunidad del municipio. “Desde el inicio de las obras el día de mañana (jueves) vamos a seguir haciendo pedagogía de todo el tránsito por la zona de las obras para que la ciudadanía sepa la manera de circular. Las líneas de buses no se verán afectadas de ninguna manera con los trabajos, pero en caso de hacer desvíos los iremos informando.

Por otro lado, la Administración municipal también instaló formalmente un Comité de Gestión de Redes, el cual contó con la participación de empresas como Air-e, Gases del Caribe, Triple A, Movistar y Claro.

Durante el encuentro los representantes de cada organización identificaron los puntos exactos de las conexiones para así evitar daños durante las intervenciones que realizarán las máquinas en la obra.

De esta manera, la intervención comenzará con el movimiento de maquinaria en la zona de intervención, que comprende 3,2 kilómetros de rehabilitación en concreto rígido sobre la avenida Circunvalar, incluyendo andenes, zonas verdes, renovación de redes y alcantarillado, doble calzada con señalización y espacios destinados al embellecimiento urbano.

Es importante resaltar que el valor de la obra ascenderá a los $77.531 millones, y está a cargo del contratista Concesionario Vías del Atlántico con la interventoría de Edurbe SA.

Comunidad pide celeridad

Franklin Villanueva, conductor de taxi, contó que “la avenida Circunvalar en Soledad se ha convertido en muchos años en un sector deteriorado donde muchos vehículos sufren accidentes y que ralentiza los desplazamientos”.

Anotó que “el parque automotor del municipio ha crecido muchísimo y la vía no ha tenido mantenimiento desde hace mucho tiempo, entonces era necesaria una obra como esta”.

Adicionalmente, María del Rosario Hernández, ciudadana local, fue enfática en que lo único que piden es que la obra la culminen en los plazos establecidos, “porque este es un corredor vial importante para el departamento”.