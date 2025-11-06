En aras de continuar fortaleciendo la seguridad en Barranquilla y el área metropolitana, la Alcaldía Distrital avanza “a toda marcha” con las obras de estaciones, subestaciones y CAI en distintos sectores de la ciudad.

El proyecto busca mejorar la operatividad de la Policía Metropolitana, estar más cerca de los ciudadanos y fortalecer las acciones de seguridad en los barrios.

“Avanzan las obras de la Estación de Rebolo y tres CAI en Barranquilla. Estamos construyendo seguridad para nuestra gente, porque queremos que todos vivan con tranquilidad. Seguimos invirtiendo en seguridad para el bienestar de todos los barranquilleros”, informó el alcalde Alejandro Char a través de su cuenta de X.

El Distrito informó que en la Estación de Rebolo se está llevando a cabo la fundición de la losa del segundo nivel, y se han iniciado los trabajos de mampostería y redes sanitarias.

Mientras tanto, en los CAI de los barrios El Limón, La Alboraya y La Victoria, se está trabajando en el armado de las losas de cubierta, que se fundirán en los próximos días, y fue adquirida la ventanería, una de las fases finales del proyecto.

“Estas obras son un paso importante para fortalecer la presencia de la Policía en la ciudad y brindar espacios modernos y funcionales para atender a la comunidad”, afirmó el jefe de Distrito.

De acuerdo con la administración, estos CAI hacen parte de la gran intervención que está realizando la Administración distrital en distintas infraestructuras que están al servicio de la seguridad en Barranquilla, una apuesta que incluye estaciones, subestaciones y CAI, según las necesidades del entorno y su comunidad.