Cada día más cerca se encuentra la terminación de las obras de canalización y pavimentación que se adelanta en la carrera 23 sector de la Avenida Las Dunas, en Villa Campestre, ante la problemática de las afectaciones de inundación. La obra de solución hidráulica contó con una visita de seguimiento e inspección por parte del alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño Gómez, de la mano de la Secretaría de Infraestructura y personal contratista del Consorcio ARARAT 2025.

El proyecto contempla la construcción de más de 200 metros lineales de canal de captación de aguas lluvias y 3 rejillas de recolección que permitirán eliminar el represamiento que históricamente ha afectado a esta comunidad en temporada de lluvias.

Cortesía Alcaldía de Puerto Colombia

“Tuvieron que pasar muchos años para poder resolver esta problemática que tanto afecta a nuestra comunidad en temporada de lluvias, y aquí estamos cumpliéndole a nuestra gente como está estipulado en el Plan de Desarrollo, vendrán muchas más intervenciones en todo este sector, garantizando de esta manera un mejor bienestar para toda la comunidad que aquí reside”, manifestó el mandatario.

Las obras hacen parte del programa ‘Obras para el Progreso’, con el que la administración municipal ejecuta un paquete de inversiones superiores a los $17 mil millones, destinados a la recuperación de la malla vial, mejoramiento de espacios públicos y construcción de escenarios recreo deportivos en diferentes sectores del municipio.

