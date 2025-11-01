Este viernes culminó la primera etapa del programa “Nos mueve la Ruta de Oportunidades”, iniciativa contemplada en el eje de Malambo Competitivo del Plan de Desarrollo.

La alcaldesa Yenis Orozco destacó que más de cien hombres y mujeres se prepararon en esta fase inicial para acceder a mejores oportunidades laborales.

“Yo sueño con ese eje temático de Malambo competitivo establecido en nuestro plan de desarrollo ‘Nos Mueve Malambo’”. Aquí estamos preparando a hombres y mujeres para acceder a una oportunidad laboral”, expresó Orozco.

Por su parte, la jefe de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género, Stephanie Escobar, resaltó que Malambo es pionero en liderar procesos de empleabilidad. Explicó que este proceso de certificación en servicio al cliente inició para abrir puertas hacia el futuro, y busca fortalecer las competencias laborales de los malamberos.

“Hoy culmina una etapa, pero el proceso continúa. Este proyecto fue creado desde la administración para que estuvieran más de mil personas inscritas y la próxima semana otro grupo de mujeres y hombres también se certificarán de cocina y confecciones”, afirmó Escobar.

Por su parte, Jennifer Yance, coordinadora nacional de Formación y Comunicaciones de la Fundación Colombia Incluyente, explicó que la capacitación incluyó módulos en habilidades blandas, digitales y verdes, además de formación técnica en ventas, logística y servicio al cliente.

“El impacto que queremos lograr es cerrar la brecha que existe para acceder a oportunidades dignas de empleo. Hoy las empresas tienen nuevo capital humano formado y dispuesto para cada una de las oportunidades laborales que se presenten”, aseguró Yance.

Durante el evento, los beneficiarios expresaron su gratitud y compromiso con el proceso. Dariana Pérez, una de las aprendices certificadas, manifestó que esta experiencia transformará su futuro profesional y personal.

“Se me van a abrir otras puertas para aplicar mis conocimientos. Gracias a la alcaldesa por brindarnos esta oportunidad que nos impulsa a seguir creciendo en lo laboral y en lo personal”, finalizó.