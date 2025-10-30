En Puerto Colombia avanza la recuperación de la malla vial del sector popularmente conocido como Cafam. Según el alcalde municipal, Plinio Cedeño, hay un avance significativo del 70% en esta zona de la calle 4, entre carreras 8 y 9.

“Le estamos cumpliendo a nuestra comunidad, tal cual lo anunciamos al inicio de esta importante intervención, que sería una obra que solucionaría de manera definitiva los problemas de movilidad y seguridad vial en una zona comercial que por año necesitaba ser intervenida”, detalló el mandatario de Puerto Colombia.

Anotó que: “la fase en la que se encuentra la intervención consiste en la fundición de concreto rígido garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad y las especificaciones técnicas del proyecto.

Cedeño Gómez mencionó también que: “el cumplimiento a cabalidad con el cronograma de intervención refleja el compromiso de la Administración Municipal con el progreso y el desarrollo urbano de todo el territorio a través del programa ‘Obras para el Progreso’.

De esta manera, en las próximas semanas se avanzará en la construcción y habilitación de andes y bordillos de esta importante vía, la cual también sirve como arteria vial para descongestionar la calle 2 en los días de mayor afluencia turística.

Cabe resaltar que a través del programa ‘Obras para el Progreso’, la Administración Municipal realiza en un primer paquete de intervenciones la inversión de más de 17 mil millones de pesos, los cuales cobijan desde la recuperación de la malla vial, solución hidráulica de la Avenida Las Dunas, en Villa Campestre, hasta la construcción y habilitación de espacios recreo deportivos de todo el territorio.