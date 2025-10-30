El Distrito de Barranquilla informó este jueves que los adultos mayores beneficiarios del pago del programa Colombia Mayor recibirán el gran beneficio de un aumento en la cifra que pasará de $ 80.000 a $ 230.000 pesos.

La entrega de los recursos comenzará este jueves 30 de octubre y según confirmó la Alcaldía el auxilio económico se cancelará a través de la modalidad de “dispersión a las cuentas de los adultos mayores que se encuentran bancarizados o cuentan con algún producto de banca digital con el Banco Agrario”.

De igual manera, por medio de la modalidad de giro en las plataformas de SuperGIROS, Efecty y Banco Agrario, los beneficiarios del programa Colombia Mayor pueden consultar el canal de pago de su transferencia monetaria de la nómina de octubre a través de este enlace.

Para quienes recibirán los pagos por la modalidad giro, la empresa SuperGIROS ha diseñado un horario especial para el pago de la nómina del mes de octubre 2025 a partir del 30 octubre hasta el 14 de noviembre de 2025 y se aplicará en el horario de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., siguiendo el cronograma diseñado.

Efecty tendrá un horario especial de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. siguiendo el cronograma establecido.

Finalmente, el Banco Agrario aplicará en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. siguiendo el cronograma.

El pago del subsidio a través de un tercero autorizado por el beneficiario solo se podrá realizar por medio de poder autenticado ante juez o notario. Para estos casos se verificará que el beneficiario esté registrado en el listado de pagos enviado por Prosperidad Social.

El tercero apoderado deberá cumplir con los siguientes requisitos: Presentar ante el operador de pago su cédula de ciudadanía original y la del beneficiario titular del programa. Aportar una fotocopia de la cédula de ciudadanía del beneficiario y entregar copia del poder original, cuya vigencia no puede ser mayor a 120 días contados a partir de la fecha de su autenticación.

Para cualquier información adicional que se requiera, el beneficiario se puede comunicar a la línea de atención 6053399421 o al correo institucional auxiliosadultomayor@barranquilla.gov.co