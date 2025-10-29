Los profesores de la Universidad del Atlántico decidieron el mediodía de este miércoles entrar en asamblea permanente como medida para respaldar los estudiantes, quienes en su mayoría han votado por el paro hasta la asamblea estamentaria de mañana jueves.

Walberto Torres, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu), quien convocó a la asamblea de profesores, explicó las motivaciones para la decisión.

“Fundamentalmente consiste en lo siguiente, teniendo en cuenta que los estudiantes están realizando asambleas por facultades y han decretado unos paros indefinidos, otros no, otras asambleas permanentes, otras multiestamentarias. Consideramos que es pertinente declararnos en asambleas permanentes, lo cual quiere decir que los profesores van a estar acá en la universidad, y vamos a reunirnos cada vez que sea pertinente para evaluar la situación”

De otro lado, también explicó a EL HERALDO que se va a “iniciar una acción judicial para que se demande el acto administrativo que el Consejo Superior expidió, vulnerando los requisitos que establece el Estatuto Electoral. No vamos a demandar a ningún rector ni a nadie, sino es el acto administrativo porque pasó por encima de la disposición del Estatuto Electoral y de la comisión de credenciales que dijo que tenía que suspender la reunión del Superior y no los puntos contenientes a la recusación y a la elección de rectores”.

Torres resaltó que “la asamblea fue masiva, hubo buena asistencia, buenas posiciones jurídicas, muchas luces, y eso nos satisface porque esos somos los profesores, gente de letra, gente de filosofía, de derechos, que estamos aquí. Fue una asamblea muy rica, incluso muchos estudiantes estaban escuchando y usted vio que la asamblea recurrió dentro de toda la normalidad y la disciplina que nos caracteriza”.