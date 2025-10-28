El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que esta semana llegarán a Barranquilla el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, y algunos miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con el objetivo de continuar con lo que han denominado “la tregua” con las estructuras delictivas para mejorar la situación de seguridad en la ciudad.

Benedetti dijo que estos diálogos lo que buscan es promover la vida sobre la muerte. “Lamentablemente, el tema del sicariato en Barranquilla se ha puesto en el podio nacional”.

En ese sentido, señaló que el fenómeno de la mafia ha cambiado. Según el ministro del Interior, antes existía un esquema vertical, en el que las mafias eran las que exportaban la cocaína hacia Estados Unidos y tenían el control de todo el negocio.

“Ahora es distinto: aquí se cultiva y se produce. Parecemos un McDonald’s, una especie de franquicia: vienen a recoger la droga y ahí es donde comienzan las peleas por el control de los puertos. Por eso en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena hay tanto sicariato, por la disputa territorial para exportar la cocaína. Eso es lo que estamos viendo ahora”, expresó.