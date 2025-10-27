Con una participación destacada de más de 3.000 personas, se realizó la segunda edición de ‘Baranoa Corre’, un evento inclusivo y recreativo organizado por la Alcaldía municipal y la ESE Hospital en el marco del 169 aniversario jurídico de Baranoa.

Las miles de personas provinieron de Baranoa, municipios vecinos y de Barranquilla, quienes participaron en las categorías 5K y 8K. La competencia inició a las 5:00 de la mañana desde el Parque Espejo de Agua y recorrió las principales vías del municipio.

Al cierre del evento se llevó a cabo la premiación de los ganadores en distintas categorías y una rumboterapia, lo que escaló el espacio como una verdadera fiesta deportiva y recreativa.

El alcalde municipal, Edinson Palma, agradeció la acogida por parte de los participantes, destacando que esta segunda edición se realiza en conmemoración de los 169 años de vida jurídica de Baranoa.

“Baranoa mostró una vez más por qué es el Corazón Alegre del Departamento, que disfruta el deporte y la sana convivencia; culminamos de manera exitosa los diferentes actos culturales, cívicos y deportivos, gracias también a nuestro aliado como lo es el Hospital y demás patrocinadores”, expresó Palma.

Es de recalcar que este evento se enmarca en el compromiso de promover estilos de vida saludables, la sana convivencia y el fortalecimiento del tejido familiar a través del deporte y la cultura.

Los ganadores del torneo

En la carrera de 8K, figura en el primer lugar Emerson Mena del municipio de Malambo; segundo, Hernando Herazo de Soledad, y tercero Nibaldo Fritz de Sabanalarga. En la carrera de 5k, ocupó el primer puesto Andrés Ospino de Galapa; segundo, Ángel Páez de Sabanalarga, y Jesús Correa.

En el grupo de mujeres, Luzeth Mercado de Sabanalarga fue la ganadora en 8K y en el segundo lugar, Angie Martínez de Baranoa. En 5K, Lili Ryan de California, Estados Unidos, ocupó el primer lugar; Dessireth López de Barranquilla, el segundo puesto, y el tercero lo ocupó Karla Sarmiento.