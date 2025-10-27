En el marco del programa de arborización y embellecimiento urbano de la ciudad, la Alcaldía de Barranquilla intervino más de 3 mil metros cuadrados de zonas verdes en la estación Joe Arroyo del sistema Transmetro.

El nuevo paisajismo, inspirado en la riqueza musical y el legado del Joe Arroyo, combina diseño, naturaleza y arte, convirtiendo el entorno en un homenaje vivo al artista y a la identidad barranquillera.

“Gracias al trabajo articulado y la iniciativa del alcalde Alejandro Char, y la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, estamos entregando a los barranquilleros un nuevo espacio inspirado en el Joe Arroyo. Vamos a seguir trabajando por una Barranquilla más verde y más sostenible”, declaró Richard Fernández, gerente de Siembra Barranquilla.

Resaltó que: “esta intervención hace parte del compromiso ambiental que la ciudad viene impulsando desde 2018, con el propósito de mejorar la calidad del aire, crear hábitats para la fauna urbana y ofrecer espacios de encuentro para la comunidad”.

De esta manera, la administración distrital reafirmó su liderazgo ambiental y su visión de ciudad sostenible, donde el desarrollo urbano convive en armonía con la naturaleza.