Para la navegabilidad, dragado permanente y operación segura del río Magdalena, el Ministerio de Transporte anunció una inversión de $248.633 millones para la vigencia 2026.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que con esta inversión se asegura la navegabilidad del río, se protege el empleo portuario y se respalda la competitividad del Caribe. “Nuestro compromiso es garantizar un río vivo, útil y permanente para la economía y las comunidades que dependen de él”, afirmó.

Explicó que del total de los recursos, $206.596 millones son aportados por la Nación, lo que representa el 83% de la inversión proyectada. “Este respaldo financiero evidencia la prioridad del Gobierno nacional en proteger la operación portuaria y fluvial, reducir riesgos de cierre y defender la economía de los territorios conectados por el principal afluente del país.

Los recursos se destinarán a garantizar la operación en los tramos estratégicos del río:

$116.257 millones para el canal de acceso al puerto de Barranquilla; $40.853 millones para el canal navegable Barrancabermeja–Barranquilla y $14.500 millones para el Brazo de Mompox.

Asimismo, se asignarán partidas adicionales para seguimiento ambiental, seguridad fluvial, dragado, equipos y operación continua del río.

Con esta decisión, el Gobierno nacional busca asegurar navegabilidad permanente, continuidad en la operación portuaria, generación de empleo, eficiencia logística y mayor competitividad para el Caribe, evitando traumatismos en el comercio exterior, protegiendo la cadena de abastecimiento y garantizando seguridad para los gremios y las comunidades ribereñas.