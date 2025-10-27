La Alcaldía de Soledad, a través del Departamento Administrativo de la Competitividad y su Centro de Empleo, atendió a cerca de 180 personas para promover su acceso a un empleo digno y formal en el municipio.

En ese sentido, se organizaron dos convocatorias que le brindaron a la comunidad la posibilidad de acercarse a nuevas oportunidades con el acompañamiento de la Fundación Colombia Incluyente, y también el programa Mujeres+ de la Gobernación del Atlántico.

Además, entre las ofertas que se ofrecieron se destacan cargos como asesor comercial, auxiliar de bodega, operador de montacargas, técnico eléctrico, agente de call center, auxiliar de cocina, mesero, auxiliar contable, entre otros, abarcando distintos sectores como ventas, logística, servicios y gastronomía.

Por otro lado, con la colaboración de una empresa privada aliada los asistentes a la convocatoria se postularon a diversas vacantes y realizaron entrevistas presenciales acorde a sus perfiles.

La Administración Municipal extendió a toda la comunidad interesada en acceder a estas y futuras oportunidades laborales a inscribirse en el Centro de Empleo, enviando su hoja de vida al correo oficial reclutamiento@soledadalcaldia.gov.co o acercándose directamente a la Oficina de Competitividad, ubicada en el segundo piso de la alcaldía, donde serán atendidos y orientados de manera personalizada.