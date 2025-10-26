Una alerta lanzaron los personeros municipales del Atlántico ante el riesgo de alteraciones del orden público durante el desarrollo de la consulta del Pacto Histórico que se realiza este domingo.

La advertencia fue hecha por Olga Orellano, personera de Galapa y presidenta de la Asociación de Personeros del Atlántico, quien señaló que la masiva asistencia de votantes, sumada a las fallas logísticas en los puntos de votación, ha generado inconformismo entre los ciudadanos.

“El denominador común en todos los puestos de votación es el colapso de la mesa uno, donde suelen votar los adultos mayores. En Galapa, Repelón, Manatí y Usiacurí se reportan largas filas, demoras y molestia en la comunidad. Existe una posibilidad latente de alteraciones al cierre de la jornada si las personas no logran ejercer su derecho al voto”, expresó Arellano.

Aseguró, además, que está reducción de mesas ha provocado largas filas y adultos mayores expuestos a las altas temperaturas.

Aseveró que ante este panorama, los personeros han articulado acciones con la Procuraduría Provincial y han hecho recomendaciones a la Registraduría Nacional para implementar medidas de contingencia y garantizar el normal desarrollo de la jornada.

“Estamos haciendo acompañamiento en terreno, pidiendo paciencia a los votantes y solicitando a las autoridades ajustes logísticos que permitan avanzar sin contratiempos”, indicó la representante de los personeros.

Las autoridades locales mantienen el monitoreo constante en los diferentes municipios del Atlántico, a la espera de que la jornada electoral transcurra en calma y sin incidentes.