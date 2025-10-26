Como muchos puntos de votación en el sur de Barranquilla, en la Institución Educativa Meira del Mar, ubicada en el barrio La Victoria, se presentan demoras en el ejercicio electoral de la consulta del Pacto Histórico.

La comunidad manifestó su frustración por las largas horas que llevan esperando poder ingresar. Incluso, muchos ciudadanos han decidido retirarse sin ejercer el voto.

“Esto está muy retrasado. Aquí se han generado incluso disturbios porque no quieren atender a la gente rápido”, expresó a EL HERALDO el ciudadano Elías Rodríguez Ferrer.

Johnny Olivares

El hombre de 57 años puso de presente que lleva dos horas y media esperando poder entrar a votar y señaló que “hay gente que se ha ido, se ha retirado”.

A su turno, Fanor Vizcaíno, también habitante del sector, señaló que las demoras corresponden a la falta de coordinación entre los funcionarios.

No obstante, otros sufragantes aseguran a que obedece a las pocas mesas habilitadas. Es de resaltar que, en este punto, solo hay 3 meses habilitadas para cerca de 12.000 personas.