Durante un operativo contra el mal parqueo, liderado por el Instituto de Tránsito de Soledad esta semana, cerca de 60 conductores recibieron comparendos pedagógicos por mal parqueo.

La jornada, dirigida al control de y sensibilización, se aplicó a los conductores que estacionan sus vehículos en zonas prohibidas en sectores como Costa Hermosa, Villa Katanga, Puerto Armónica, Puerto Gaita, entre otros.

En ese sentido, los agentes de tránsito aplicaron comparendos pedagógicos, con el fin de generar conciencia sobre las consecuencias del mal parqueo en la fluidez del tráfico y la seguridad de los peatones.

El director del Instituto de Tránsito, Santander Donado Ibáñez, destacó que estas acciones no buscan sancionar; sino educar a los conductores y promover comportamientos responsables en la vía.

“Nuestro objetivo es que cada ciudadano entienda que un vehículo mal parqueado puede generar congestión, accidentes o impedir el paso de una ambulancia. Estas jornadas pedagógicas son parte de una estrategia integral de cultura vial”, afirmó.

César Vásquez, manifestó que como peatón, estas acciones le regresan la tranquilidad al momento de cruzar una vía: “es que a veces se pierde la visibilidad por los vehículos estacionados y podemos sufrir un accidente, así que esta idea del director del Tránsito me parece muy buena”.

Cabe resaltar que la actividad seguirá desarrollándose en puntos estratégicos del municipio donde se presentan mayores afectaciones por vehículos mal estacionados, como andenes, esquinas y zonas destinadas al transporte público.