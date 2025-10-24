La Fundación Gascaribe destacó los retos que ha logrado superar durante 20 años de trabajo mancomunado con las comunidades, los cuales han marcado su trayectoria en la búsqueda de un Caribe más equitativo, educado y sostenible.

Es importante mencionar que desde su creación, la fundación ha enfrentado el desafío de reducir las brechas sociales y educativas en comunidades con profundas desigualdades estructurales. Llevar oportunidades de formación y emprendimiento a zonas rurales y urbanas vulnerables del Caribe colombiano ha exigido innovación, alianzas estratégicas y una gestión constante de recursos en un entorno económico cambiante.

Otro de los grandes retos ha sido mantener la sostenibilidad de los proyectos productivos que impulsa, especialmente en contextos donde las comunidades deben equilibrar la tradición con las nuevas dinámicas del mercado. Iniciativas como Arte & Tejido son ejemplo de cómo la Fundación ha logrado transformar estos desafíos en modelos de desarrollo local sostenibles, preservando la identidad cultural y fortaleciendo el tejido social.

Durante la ceremonia, el gerente general de Gases del Caribe, Ramón Dávila Martínez, y la directora ejecutiva de la fundación, Diana Santiago Paternina, destacaron que la labor social del sector privado requiere adaptación constante ante los cambios sociales, económicos y ambientales, reafirmando su compromiso con la educación, el emprendimiento y el desarrollo comunitario.

Los 20 años de la Fundación no solo se celebraron con reconocimientos, como la Orden del Congreso en el grado de Comendador, la Medalla Puerta de Oro de Colombia y la Medalla Ciudad de Barranquilla, sino con la presentación del libro “El arte de hacer que suceda. De sueños a saberes sostenibles”, testimonio del camino recorrido, los aprendizajes y las transformaciones alcanzadas.

El evento cerró con el desfile de la colección “Amazónica”, una muestra del talento de las artesanas de Chorrera y símbolo de cómo los retos pueden convertirse en oportunidades de creación y empoderamiento.

Con esta celebración, la Fundación Gascaribe afirmó que asume con determinación los nuevos desafíos de un futuro donde educar, emprender y transformar vidas seguirá siendo su mayor propósito.