El municipio de Puerto Colombia se encuentra en estado de alistamiento ante los posibles efectos de la tormenta tropical Melissa, que avanza por el mar Caribe colombiano con fuertes vientos y lluvias. Como medida preventiva, la administración municipal decidió restringir el zarpe de embarcaciones de menor calado y desplegar un grupo de 55 rescatistas a lo largo de la zona costera.

Así lo informó Saúl Leyva, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Puerto Colombia, quien explicó que las decisiones se adoptaron tras la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) que integró a todas las dependencias del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo.

“Establecimos y adoptamos una medida de prevención en torno al fenómeno atmosférico que se presenta con la tormenta Melissa. Se restringió el zarpe de embarcaciones de menor calado para garantizar la seguridad de las personas que realizan sus faenas de pesca diariamente”, señaló Leyva.

El funcionario agregó que el grupo de rescatistas del municipio permanecerá a lo largo de los 18 kilómetros de playa con el fin de monitorear las condiciones climáticas y realizar campañas de prevención entre los bañistas y pescadores.

“Hacemos un llamado a la comunidad para que acate las recomendaciones de los rescatistas y respete las banderas de advertencia que se ubican cada día en las playas. También reiteramos la prohibición de lanzarse desde estructuras rocosas, como los espolones, por el riesgo que representan ante el oleaje”, precisó el funcionario.