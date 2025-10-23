La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) envió 22,8 toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE) al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el propósito de reforzar la preparación y la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias que podrían provocarse por los efectos de la tormenta tropical Melissa.

Desde el Centro Nacional Logístico de la entidad, en Bogotá, y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, partió el cargamento compuesto por 1.000 kits de alimentos, 1.000 kits de aseo personal, 1.000 kits de cocina, 3.000 sábanas y 3.000 toldillos, elementos esenciales para brindar atención inmediata a las familias que pudieran verse afectadas.

Carlos Carrillo Arenas, director de la Ungrd, destacó la importancia de que estos territorios cuenten con las ayudas necesarias para proteger la vida de las comunidades.

“La gestión del riesgo comienza antes de la emergencia. Este envío refleja nuestro compromiso con la preparación y la protección de la vida. El preposicionamiento de ayuda humanitaria en puntos estratégicos del país asegura una respuesta rápida y efectiva cuando más se necesita”, afirmó Carrillo Arenas.

Destacó, además, que esta operación hace parte de la nueva estrategia nacional implementada por la Ungrd para preposicionar ayuda, lo que permite anticiparse a los efectos de las emergencias y garantizar que los territorios insulares y continentales cuenten con los insumos necesarios para responder de manera oportuna.

Finalmente, dio a conocer que la Ungrd continuará destinando recursos y fortaleciendo la preparación de las comunidades en todo el territorio nacional, reafirmando su compromiso con la protección de la vida y el bienestar de las familias colombianas.