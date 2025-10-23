El Distrito de Barranquilla continúa reafirmando su compromiso con la población adulta mayor. Desde este jueves 23 de octubre y hasta el 8 de noviembre, 5.075 beneficiarios podrán recibir el quinto pago del Subsidio Distrital 2025, correspondiente al bimestre septiembre - octubre, en los 92 puntos de Efecty habilitados en toda la ciudad.

Esta iniciativa, liderada por elmalcalde Alejandro Char, busca garantizar un ingreso complementario a los adultos mayores que hacen parte del programa, promoviendo su bienestar y autonomía.

Destacó, además, el alcance social de la medida al anunciar el inicio de los pagos

“Seguimos cumpliéndoles a nuestros adultos mayores. Más de 5.000 beneficiarios recibirán el quinto pago del Subsidio Distrital en los puntos de Efecty distribuidos por toda la ciudad”, publicó el mandatario en su cuenta de X.

El Subsidio Distrital es una de las estrategias sociales más consolidadas de la administración, permitiendo que miles de adultos mayores accedan a recursos que contribuyen a cubrir necesidades básicas, atención personal y recreación.

Así lo confirma Manuela Marino de Barrios, de 97 años, quien con una sonrisa expresó su gratitud por el apoyo recibido. “Es una ayuda de Dios que nos ha mandado para uno tener sus cositas, que uno tan pobre no tiene. Yo compro mis cosas personales: crema, champú, pintauñas, de todo. Le doy gracias al alcalde Alejandro Char por haberme dado este subsidio, porque yo no lo tenía”, afirmó.

Los beneficiarios pueden acercarse a cualquier punto Efecty desde las 9:00 a. m. el jueves 23 de octubre, y a partir del viernes 24 de octubre hasta el 8 de noviembre, entre 8:00 a. m. y 6:00 p. m., presentando su documento de identidad en físico. El cobro debe realizarse de acuerdo con los últimos dígitos de la cédula, siguiendo el cronograma establecido.

La Alcaldía recomienda que, al momento de reclamar el subsidio, los adultos mayores especifiquen en ventanilla el número de proyecto 112478 – “Pagos Barranquilla”, para evitar confusiones con otros programas que también se cancelan a través de Efecty.

Con esta nueva entrega, el Distrito ratifica su compromiso de mantener un acompañamiento constante y digno a los adultos mayores, fortaleciendo las políticas de inclusión social y bienestar que caracterizan a la gestión de la ciudad.