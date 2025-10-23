El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, a través de la Secretaría de Educación Departamental, exaltó a la Escuela Normal Superior Santa Ana de Baranoa por su destacada participación en el Mundial de Ciencias y Tecnología Escolar, realizado en Valparaíso, Chile, donde obtuvo dos importantes distinciones entre más de 8.000 proyectos de distintos países.

El mandatario recibió a la rectora, docentes y estudiantes del semillero de investigación que gracias a su proyecto “La Narratividad y las TAC (Tecnología para el Aprendizaje y el Conocimiento) como una estrategia lúdico-pedagógica para fortalecer la producción textual y el cuidado de la fauna”, obtuvo el primer puesto al mejor proyecto de impacto educativo y el tercer lugar en la categoría de educación.

Esta iniciativa fue liderada por los docentes Diana Molina Natera, María Alejandra Franco Sarmiento y Julio César Ortega González, y protagonizada por las estudiantes Melanny Sierra, Aisha Jaafar, Valery De La Cruz y Ana Sophia Castro.

Verano destacó que: “Nuestros niños y docentes son embajadores del conocimiento. Este triunfo demuestra que el Atlántico tiene una educación con propósito, que promueve la investigación, la sostenibilidad y el amor por la naturaleza. Es un orgullo ver cómo nuestras escuelas pueden competir y triunfar en escenarios internacionales”, afirmó el mandatario.

La rectora de la Escuela Normal Superior Santa Ana de Baranoa, Liliana Deivis Algarín, agradeció el reconocimiento e invitó a continuar impulsando experiencias innovadoras desde las aulas. “Este es el resultado del trabajo en equipo entre docentes y estudiantes. Nuestro objetivo es formar seres humanos integrales, conscientes del poder de la palabra y del valor de cuidar la vida en todas sus formas”, afirmó.

La estudiante Melanny Sierra expresó su emoción por representar al Atlántico en un evento internacional. “Nos sentimos felices porque aprendimos mucho y pudimos contarle al mundo lo importante que es cuidar los animales y escribir sobre ellos. Queremos que más niños se animen a crear y a proteger la naturaleza”.