La empresa Air-e anunció que en cumplimiento a los planes de mejora del servicio de energía eléctrica que viene implementando se adelantará una serie de adecuaciones eléctricas en diferentes sectores de Soledad, Galapa y Barranquilla este viernes 24 de octubre.

Estas labores de mantenimiento preventivo, que llevarán a la interrupción del servicio de energía, se harán de 8:10 a.m. a 5:00 p.m. en sectores de Villa Selene, Don Bosco IV, San Bernardo, Si Nos Dejan, Ciudad Salitre, Ciudad Can Bell, Ciudad Paraíso, San Vicente, San Vicente III, Candelaria I, Villa Sol, Villa María, Villa Mónica, Prado Soledad y Villa del Rey II.

Además, en los sectores comprendidos entre la calle 35, desde la carrera 5 hasta la 5D; sumados a la calle 33A hasta la calle 33C; y desde la carrera 4C hasta la carrera 4E; como también en los barrios Los Almendros y Los Almendros Etapa 3.

En Galapa, estas obras eléctricas se harán en Los Carruajes, Manga de Pital, La Florida, Barrio Arriba, Centro, El Carmen, San Roque, Paraíso, San Antonio, Los Almendros, Gerlein, Barrio Abajo, Camaguey, Las Mercedes, en el sector de la carrera 21a (Trocha Galapa- Soledad); y en sectores y fincas aledañas a la carretera El Anon.

Mientras que en la carrera 23 con calle 70C, en Barranquilla, se harán otro tipo de intervenciones eléctricas, de 8:10 a.m. a 4:00 p.m.; en la calle 21 con carrera 13.

En Baranoa, se adelantará el cambio de un poste en el horario comprendido entre 8:45 a.m. a 4:00 p.m.