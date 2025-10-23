En la huerta comunitaria del barrio Las Gardenias tuvo lugar esta semana una jornada de “Gran cosechatón”, que bajo el liderazgo de la Alcaldía de Barranquilla, logró recolectar un total de 59,4 kilogramos de productos 100% orgánicos, cultivados de manera natural, sin uso de químicos y con prácticas amigables con el medioambiente.

A través de esta iniciativa se cosechó alimentos como berenjena, habichuela, espinaca, frijol, yuca, guineo, ají topito, guineo manzano.

Además de proveer alimentos frescos y saludables, estas huertas se han convertido en espacios de encuentro, aprendizaje y emprendimiento, donde las familias comparten saberes y construyen sostenibilidad desde el territorio.

“Cada cosecha refleja el esfuerzo de los huerteros y el impacto positivo de las huertas urbanas en la seguridad alimentaria de nuestros barrios. Comprarles a ellos es garantizar alimentos saludables y apoyar el emprendimiento local”, destacó la Alcaldía de Barranquilla.

Por otro lado, estas huertas comunitarias se han convertido en un ejemplo del trabajo conjunto entre la Administración distrital y las comunidades locales, que han encontrado en la agricultura urbana una herramienta efectiva para mejorar la calidad de vida, fortalecer el tejido social y fomentar el consumo responsable.