A través de un comunicado, se dio a conocer que la red pública hospitalaria del Atlántico, ESE Universitaria del Atlántico (ESE UNA), inició la normalización del pago del servicio de energía eléctrica con Air-e Intervenida.

Este acontecimiento se dio luego de realizarse un diálogo entre ambas Agencias Especiales. Durante el encuentro, el agente Interventor de la ESE UNA, Fredys Socarrás Reales, expresó su compromiso de cumplir con el pago oportuno de la facturación mensual e implementar un plan de saneamiento financiero que permita saldar la deuda heredada, la cual supera los 17 mil millones de pesos tras dos años de no pago.

Como resultado de este acercamiento, Air-e Intervenida recibió un abono de 567 millones de pesos, correspondiente a la facturación más reciente de todos los hospitales adscritos a la red.

Por su parte, el Agente Especial de Air-e Intervenida, Nelson Vásquez Torres, destacó que el acuerdo con la ESE UNA es un ejemplo de corresponsabilidad institucional y del nuevo espíritu que impulsa la transformación energética del Caribe.

Y, a su turno, Ramiro Castilla, Director Comercial de Air-e Intervenida, resaltó que “este es un ejemplo digno de imitar, no solo por parte de otros funcionarios del orden público responsables de la presupuestación y pago del servicio de energía, sino también por todos los usuarios de la región Caribe”.