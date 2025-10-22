El Concejo de Barranquilla tendrá una nueva sede en el barrio El Prado. El anuncio fue hecho tras la oficialización de los permisos por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para adelantar una serie de obras de mejoramiento en este inmueble, que se encuentra ubicado en la calle 70 # 60 - 11.

Cabe recordar que desde EL HERALDO se dio a conocer, en la más reciente edición dominical, el mal estado en que se encuentra el edificio de la antigua Alcaldía, donde funciona actualmente el cabildo distrital.

El Secretario de Cultura, Juan Ospino Acuña, manifestó que “este logro es motivo de gran satisfacción institucional, ya que se ha trabajado arduamente en este proyecto, iniciado bajo la presidencia de Samir Radi Chemas”.

Asimismo, indicó que “el compromiso colectivo y los vínculos corporativos forjados durante este recorrido nos motivan a seguir trabajando para conseguir una sede apropiada y digna para el órgano colegiado que preside, como máxima expresión de la democracia participativa en nuestro distrito”.

De acuerdo con la información conocida, las labores que se adelantarán en el predio comprenden refuerzo estructural, adecuación, restauración, liberación y ampliación del bien.

“Este edificio, declarado bien de interés cultural de carácter nacional, será el espacio que albergará la nueva sede del honorable Concejo Distrital de Barranquilla”, se recalcó desde el cabildo distrital.

Reacciones

El concejal Juan José Vergara celebró el anuncio de una nueva sede y puso de presente que este anuncio se da tras la realización de un estudio de patología que confirmó el deplorable estado del inmueble donde actualmente sesiona el Concejo.

“Recibo con agrado el apoyo dado por el alcalde Alejandro Char y la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, para que el Concejo tenga una nueva sede, con las mejores condiciones, que reflejen el desarrollo de la ciudad”, dijo.

En la misma línea, el concejal conservador hizo un llamado a la administración distrital para que se le dé celeridad al proyecto de reubicación, haciendo énfasis que se deben asegurar los recursos en el presupuesto que se debatirá en las próximas semanas.

“Este Concejo necesita conocer la maqueta y planos de las nuevas instalaciones, cuáles son los recursos asignados, en qué se van a invertir y el tiempo estipulado del inicio y finalización de la obra”, enfatizó.

A su turno, el concejal Samir Radi –quien lideró el proyecto de reubicación durante su presidencia en el año 2024– resaltó que “este edificio ha tenido muchos problemas y logísticamente para la ciudadanía no es viable. En el Concejo nacen los sueños de los barranquilleros, esta es la sala de partos de los proyectos de la ciudad”.

Por su parte, el actual presidente del Concejo, Andrés Ortiz, señaló: “Hemos venido luchando para que sea una realidad. Se requiere voluntad política y sabemos que el alcalde Char la tiene. Esperamos que antes de finalizar esta administración el Concejo tenga un lugar digno para sesionar”.