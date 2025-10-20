Usuarios de redes sociales, y a través de Wasapea a EL HERALDO, han compartido durante la tarde de este lunes imágenes y videos en los que se evidencia un nuevo incendio forestal en el Parque Nacional Isla Salamanca, en jurisdicción del Magdalena, pero cuyo humo afecta algunos sectores del norte de Barranquilla.

Cortesía Otra vista del fuego en Isla Salamanca.

En los videos se aprecia el fuego en la vegetación y una columna de humo.

#Incendio. Por fortuna inició la lluvia que esperamos apague los incendios que se siguen presentando en el Parque Vía Isla Salamanca. ¡No hay derecho! @ParquesColombia @MinAmbienteCo @CORPAMAG 👇👇🎥 pic.twitter.com/Bpy8zeyWmy — Cesar Lorduy (@LorduyCesar) October 20, 2025

Los usuarios han pedido la intervención de los organismos de emergencia, mientras que otros agradecen que por fortuna hay un clima lluvioso en la ciudad, lo cual podría ayudar a extinguir las llamas.

Cortesía

Según Parques Naturales de Colombia, tan solo en los últimos 3 años se han presentado alrededor de 20 o más quemas tanto en el área protegida como en la zona del Vía–Parque, las cuales tienen un impacto significativo en los ecosistemas de esta reserva natural.

Alejandro Bastidas, encargado de la Dirección Territorial Caribe de la entidad, mencionó en su momento a EL HERALDO que se están implementando acciones claves para vigilar y controlar la propagación de quemas en esta zona del Magdalena.

“Tenemos un equipo interinstitucional con la fuerza pública, la Armada y Fuerza Aérea para el control de incendios. Sin embargo, también hemos efectuado un control sobre la zona para impedir el acceso de personas inescrupulosas que provocan quemas para extraer carbón vegetal. Lo anterior ha permitido que poco a poco se reduzca la incidencia de incendios, y es que ya no se presentan quemas prolongadas como hace algunos años; ahora logramos controlarlas en el mismo día”, sostuvo.