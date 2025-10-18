Los habitantes del barrio Urbanización María de los Ángeles, en jurisdicción de Soledad, advirtieron el deterioro que presenta la calle 69, entre carreras 13A y 13B, debido a que en sector circulan vehículos de carga pesada que se dirigen a una bodega de almacenamiento de materiales de construcción.

Giovanni Mendoza, residente del sector, mencionó que la comunidad se encuentra preocupada debido a que la movilidad se ha visto afectada y temen que la situación se agrave ante la falta de control de las autoridades.

Lea también: En convenio con la Fiscalía, Malambo inaugura la primera sala de denuncias

“Las mulas han deteriorado las vías y esto ha ocasionado accidentes leves, por ahora, pero más adelante la situación podría empeorarse y hacer que pase alguna tragedia que lamentar”, dijo Mendoza.

Precisó que el pavimento presenta huecos, grietas y hundimientos: “Esta situación pone en riesgo la seguridad de los peatones, motociclistas y conductores, habiéndose ya registrado accidentes a causa de las malas condiciones de la vía”.

Ante la situación, la comunidad extendió el llamado de las autoridades del municipio de Soledad para que se realice una intervención inmediata de la vía y la implementación de medidas de regulación o restricción del tránsito para vehículos pesados en este tramo residencial.

Lea también: Gobierno busca reglamentar medidas para reducir los costos de energía en los hogares del país

Ante la situación, la Alcaldía de Soledad informó que realizará una visita técnica al sector para realizar la respectiva verificación del estado en que se encuentra la vía y decidir las acciones que se pondrán en marcha.