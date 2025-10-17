El programa Gas Social entregó este viernes 13.700 nuevas conexiones de gas natural a usuarios del Atlántico, Cesar y Magdalena, completando de esta forma un total de 105.115 familias de estrato 1 y 2 de 20 departamentos conectadas a este servicio.

La entrega se oficializó en la comunidad de la vereda Villa Herrera, municipio de Malambo, Atlántico, en un evento que contó con la presencia del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán; el presidente de Hocol, Luis Eduardo Parra; Ramón Dávila Martínez, gerente general de Gases del Caribe; Yenis Orozco Bonett, alcaldesa del municipio de Malambo y Rocío Jiménez, subsecretaria de Vivienda de la Gobernación del Atlántico.

Cabe destacar que este proyecto de las 13. 700 conexiones tuvo una inversión superior a $20 mil millones de pesos: Hocol, filial de Ecopetrol, aportó los cargos por conexión, lo que equivale a cerca de 1 millón de pesos por vivienda beneficiada; Gases del Caribe contribuyó con descuentos en la instalación de redes internas y una estufa para cada beneficiario, y las alcaldías de Juan de Acosta, Algarrobo, Zona Bananera, Pivijay, Santa Bárbara de Pinto, Salamina, El Retén y San Sebastián de Buenavista, Magdalena, financiaron las redes internas y apoyaron con la estratificación, nomenclatura y evaluación de riesgos para la instalación en los hogares.

“Con el programa Gas Social transformamos vidas al promover la transición del uso de la leña y el carbón a llevar un servicio de gas natural seguro y continuo a miles de hogares en la región Caribe. Esta iniciativa reduce los gastos de las familias, al tiempo que protege la salud de las personas, disminuye la tala de árboles y contribuye a la sostenibilidad ambiental al reducir emisiones contaminantes”, señaló Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol.

A su turno, el presidente de Hocol afirmó: “El trabajo conjunto con nuestros aliados demuestra el compromiso con el bienestar de las comunidades y el desarrollo de soluciones que promueven el acceso a servicios básicos de calidad, fortaleciendo la economía local y garantizando un suministro seguro frente a alternativas no reguladas”.

Mientras que Ramón Dávila, gerente general de Gases del Caribe, indicó que “nos enorgullece ser parte de esta alianza que lleva el gas natural a miles de hogares en la región Caribe, cerrando las brechas de pobreza energética. Nuestro compromiso es garantizar un servicio confiable y seguro que contribuya al desarrollo sostenible del país”.

¿En qué se basa el programa?

El programa Gas Social es una iniciativa en la que participan distintos aliados, que se han unido para llevar gas natural a 105 mil 115 familias de estratos 1 y 2 en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, con una inversión de más de $77 mil millones de pesos.

Por otra parte, en lo que va del 2025 se han instalado 29 mil 850 conexiones en el mismo número de viviendas. La meta al año 2040 es alcanzar 320 mil nuevos usuarios.