Con el objetivo de avanzar en una solución estructural para asegurar la continuidad y la calidad del servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, el ministro de Energía y Minas, Edwin Palma, junto con el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán, lideraron una reunión en Barranquilla, en la que se plantearon diferentes alternativas para la empresa Air-e.

Durante el encuentro se abordaron las alternativas de financiamiento, regulación especial y solución empresarial que permitan seguir garantizando la prestación del servicio para los usuarios de Air-e, integrando además proyectos de transición energética como Colombia Solar.

En la reunión también contó con la participación del agente interventor de Air-e, Nelson Vásquez; el gerente de Gecelca, Andrés Yabrudy; así como representantes del Ministerio de Hacienda, del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Al término de la reunión, Palma explicó que el Gobierno viene trabajando de manera coordinada para “blindar la prestación del servicio y estabilizar la tarifa en el Caribe, garantizando que los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira no sigan asumiendo los costos de las ineficiencias del pasado”.

Añadió que se conformará una comisión interinstitucional con la banca pública y privada para gestionar liquidez y atender las deudas postoma.

Por su parte, el superintendente Felipe Durán Carrón señaló que la Superservicios “avanza en la estructuración de propuestas de financiamiento, regulación, solución empresarial y actividades de gestión. Estas propuestas deben dar tranquilidad a los usuarios, al mercado y asegurar la continuidad y calidad del servicio en el corto, mediano y largo plazo. Esta es una operación transparente que contará con el concurso de todas las entidades competentes”.

Además, con la propuesta de medidas regulatorias especiales se busca garantizar tarifas justas y sostenibles en los tres departamentos donde la compañía presta sus servicios. En este sentido, la Creg revisará el plan regulatorio y de pérdidas, y proyectará medidas complementarias para fortalecer la sostenibilidad a largo plazo del sistema energético en la región Caribe.