A través de la Secretaría Distrital de Recreación y Deportes, la Alcaldía de Barranquilla anunció la apertura de 1.204 nuevos cupos en las Escuelas de Formación Deportiva del Distrito, con el propósito de incentivar el acceso gratuito a programas que promueven la actividad física y el desarrollo de talentos en la ciudad.

En esta nueva convocatoria se amplía la cobertura en disciplinas como fútbol, fútbol sala, patinaje, boxeo, karate, gimnasia, voleibol playa y tenis de mesa. Lo que consolida una oferta diversa y formativa para niños, niñas y jóvenes interesados en vincularse al deporte organizado.

“A través del deporte, este programa permite superar barreras sociales, fomentando una convivencia armónica y el desarrollo de hábitos saludables a largo plazo”, señaló el Distrito en el comunicado emitido.

La Alcaldía indicó que la práctica sistemática del ejercicio desde temprana edad no solo favorece el desarrollo físico, sino que también estimula el compromiso con un estilo de vida más activo. Lo que contribuye a la prevención de enfermedades relacionadas con el sedentarismo.

Finalmente, indicaron que las inscripciones están disponibles a través del enlace: https://appbaq.barranquilla.gov.co:9494/escuelasDeportivas/?fbclid=PAT01DUANd9YlleHRuA2FlbQIxMAABp-vruCMrPQk3ApcViCXW7OoNHIX-h_3Yanyw-1weK_VJIHpu0DXUzgfdp0TU_aem_OztEM-SRjYEhI3J6ZwOsMQ#/formulario