La Gobernación del Atlántico expidió una circular a los alcaldes municipales en la que les recomienda la implementación de Ley Seca durante las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, esto con el propósito de garantizar orden público en medio del ejercicio democrático.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, señaló que esta es una medida preventiva orientada a mantener la tranquilidad durante la jornada.

“Queremos que esta jornada democrática de la juventud transcurra en completa calma, con total participación y convivencia. Desde la Gobernación del Atlántico estamos acompañando a los municipios para garantizar que el proceso sea transparente, seguro y organizado”, expresó Luque.

Esta medida busca promover un ambiente de convivencia, tranquilidad y transparencia, en el marco de los comicios programados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para el domingo 19 de octubre de 2025.

De esta manera, sugieren restringir la venta y consumo de bebidas embriagantes desde las 6:00 p.m. del sábado 18 de octubre hasta las 6:00 a.m. del lunes 20 de octubre de 2025, con el fin de evitar alteraciones del orden público durante el desarrollo de la jornada.

Medidas de seguridad

Además, la Policía del Atlántico desplegará un dispositivo conformado por 500 unidades que estarán custodiando los puestos de votación en los municipios del departamento, con el apoyo de las autoridades locales, Ejército Nacional y organismos de socorro.

La Gobernación del Atlántico hace un llamado a la responsabilidad ciudadana y al apoyo de todos los sectores sociales en el cumplimiento de estas recomendaciones, recordando que su observancia contribuye a unas elecciones pacíficas y seguras.

Asimismo, las autoridades municipales y la Policía Nacional serán las encargadas de garantizar la correcta aplicación de las medidas adoptadas en cada territorio, conforme a las facultades que les confiere la ley.

Por su parte, el coronel John Harvey Peña, comandante de la Policía del Atlántico, aseguró que el dispositivo policial está diseñado para acompañar toda la jornada con presencia permanente en los municipios:

“Tendremos personal en cada puesto de votación, en los entornos escolares y en las principales vías del departamento. Nuestro compromiso es garantizar el orden y la seguridad para que los jóvenes puedan ejercer su derecho al voto con total tranquilidad”, afirmó.