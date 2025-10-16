El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, anunció que los tradicionales subsidios de energía que reciben los hogares de los estratos 1 y 2 serán reemplazados por soluciones solares, gracias al programa 'Colombia Solar’.

El anuncio fue hecho por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, quien durante una reunión con la empresa Gecelca presentó la propuesta de una alianza estratégica con el operador de red Air-e para poner en marcha el programa en Barranquilla, convirtiendo a la ciudad en pionera de esta política de transformación energética.

“Buscamos que Barranquilla sea la vitrina de una nueva manera de entender la energía: limpia, accesible y al servicio de las familias más necesitadas. Con Colombia Solar, avanzamos hacia una transición energética con justicia social”, afirmó el jefe de la cartera.

El Gobierno nacional propone que Gecelca actúe como vehículo financiero del programa, administrando vigencias futuras por cerca de 8 billones de pesos, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la iniciativa y facilitar la masificación de las soluciones solares.

La alianza entre Gecelca y Air-e permitirá iniciar las primeras instalaciones en los próximos meses, generando empleo local, reduciendo los costos de energía y fortaleciendo la independencia energética de más de 1.3 millones de usuarios en la capital del Atlántico.