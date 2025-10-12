La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial informa a la ciudadanía que, por motivo de grabaciones y obras en diferentes puntos de la ciudad, se realizarán cierres viales temporales entre el 14 y el 18 de octubre. Las restricciones estarán vigentes entre las 5:00 de la mañana y las 11:00 de la noche en distintos sectores, por lo que se recomienda planificar los desplazamientos con antelación.

Durante esos días, se efectuarán cierres en los tramos comprendidos entre la carrera 54 y la carrera 58, entre las calles 68 y 64, así como en la calle 64 entre las carreras 53 y 54. Los conductores que transiten por la carrera 54 en sentido oeste-este deberán tomar la calle 68 en dirección norte-sur hasta la carrera 49. En sentido contrario, es decir, de este a oeste, podrán utilizar la carrera 58 hasta la calle 68 y girar a la izquierda para retomar la carrera 54. Quienes se desplacen por la calle 64 en sentido sur-norte podrán desviarse por la carrera 53 hasta la calle 68.

El lunes 14 de octubre también se adelantarán cierres entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m. en los tramos de la carrera 53 entre las calles 47 y 45, la calle 46 entre las carreras 52 y 53B, y la calle 45 entre las carreras 52 y 53B, en sentido norte-sur. Para facilitar la movilidad, los conductores podrán tomar vías alternas como la calle 47 hasta la carrera 53B o desviarse por la carrera 52 según su recorrido. Ese mismo día y en el mismo horario, se cerrarán los tramos de la calle 41 entre las carreras 45 y 46, y entre las carreras 46 y 50. Como alternativa, se sugiere utilizar la carrera 45 hasta la calle 42 o la carrera 50 para retomar la circulación normal.

Por otra parte, el martes 15 de octubre se implementarán cierres temporales desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en la carrera 63 entre calles 58 y 66, y en la calle 64 entre las carreras 62 y 64. Durante este tiempo, los conductores podrán utilizar rutas como la calle 58, la carrera 62 o la calle 66, según el sentido de desplazamiento, para evitar los puntos de restricción y mantener la movilidad fluida en la zona.

Adicionalmente, por trabajos de construcción y pavimentación, a partir del 14 de octubre y hasta el 14 de noviembre se mantendrá cerrado el tramo comprendido entre la calle 99C y las carreras 45 y 45A, así como la carrera 45A entre las calles 99C y 100. Los conductores que transiten por la calle 99C deberán desviarse por las carreras 44, 44B y 45 para retomar la calle 100 y continuar su recorrido habitual.

La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial agradece la comprensión de la comunidad e invita a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de las autoridades y orientadores de tránsito, respetar la señalización dispuesta en los puntos intervenidos y planificar con anticipación sus desplazamientos para evitar demoras.