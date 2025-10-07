Mejorar la calidad del servicio de energía y, por consiguiente, garantizar la confiabilidad en el suministro eléctrico, siguen siendo la principal bandera de trabajo de la empresa Air-e Intervenida que, para este miércoles, 8 de octubre, adelantará adecuaciones eléctricas en municipios del sur del Atlántico.

Es por eso que, para garantizar la adecuada ejecución de estos trabajos de mantenimiento preventivo, será necesaria la suspensión del servicio eléctrico e el horario comprendido entre 8:00 a.m. y 5:50 p.m. en sectores y fincas aledañas a la carretera Manatí- Sabanalarga, desde el kilómetro 3 hasta el kilómetro 10.

Así mismo, habrán cortes en el suministro, en este mismo horario, para la zona urbana y rural de Manatí, incluyendo sectores y fincas aledañas a la vía Manatí- Carrerto; sumado al municipo de Santa Lucía, vía Santa Rosa, en el sector de las Compuertas.

Estas obras de mantenimiento también se extenderán en zona ural y urbana de Santa Lucía y Suan, incluyendo al corregimiento Algodonal. Adicional a ello, en zona urbana y rural de Candelaria, en corregimientos como: Bohórquez, Leña y Carreto; sectores y fincas aledañas a la vía Bohórquez, además de la zona urbana y rural de Campo de la Cruz.

Por último, en el barrio Villa Santos, en el norte de Barranquilla, se adelantará el cambio de un poste en la carrera 49C con calle 102, viéndose necesaria la suspensión del servicio de energía, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., para garantizar la seguridad del equipo técnico que ejecutará este trabajo programado.