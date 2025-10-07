Este viernes 10 de octubre, en el Gran Malecón del Río Magdalena, en cumplimiento de la ley 19679 de 2019, la Gobernación del Atlántico en cooperación con la Alcaldía de Barranquilla llevarán acabo el homenaje del Día del Veterano de las Fuerzas Militares de Colombia, exaltando la labor, servicio y trayectoria durante su servicio militar y su vida en la sociedad civil de ocho militares en uso de buen retiro de las fuerzas armadas.

Vanesa Bolívar Martínez, asesora de despacho de la Gobernación del Atlántico, destacó esta iniciativa: “Va a haber un homenaje importante para un grupo de veteranos de servicio de las fuerzas de seguridad del país: Policía, Armada, Ejército y Aeroespacial”.

En el acto se condecorará a dos veteranos de cada fuerza, además habrá una muestra de uniformes antiguos y otras actividades culturales.

Bolívar destacó que: “la ley nos conmina a todas las entidades territoriales, desde cada uno de los territorios, a que les brindemos homenaje a esas personas que han dado su vida y han restado el servicio en defensa de la patria”.

El Coronel (r) Juan Carlos Gómez, vocero de la Mesa de Coordinación de Veteranos del Atlántico, explicó el valor de este reconocimiento para los veteranos: “Nosotros nunca vamos a dejar de ser militares o policías. Siempre se lleva en el alma, en el corazón. Ese reconocimiento enaltece más y enorgullece más nuestra labor y nuestra vocación”.

Archivo particular. Daniel Santos junto a un grupo de agentes de la Policía.

El vocero señaló que la medalla no es mayor premio para los soldados retirados: "Más que tributo, es el reconocimiento, es poderle brindar ese ‘gracias por tu labor’, por esos 24-7 que han estado en la institución para poder defender nuestro territorio, la soberanía, para dormir tranquilo, para poder defender nuestras instituciones, para que la democracia esté en nuestro país. Es ese agradecimiento, y el que hace sentirse uno con el deber cumplido“.

Daniel Santos, abogado constitucionalista y veterano de la Policía Nacional, trabaja como uno de los organizadores y destacó el perfil de las personas a condecorar: “Son personas, hombres y mujeres, que vinieron y cumplieron con patriotismo, con compromiso y tratamiento a la constitución política de Colombia y la ley, con unas funciones de mantenernos en libertades, en derechos y en el cumplimiento de deberes a los habitantes de de Colombia, en el rigor de propender por una convivencia pacífica y y el desarrollo de todas estas libertades públicas que ampara el estado social y de derecho en nuestra patria, en Colombia”.

El acto se cumplirá desde las 4:30 de la tarde, abierto al público, con especial invitación a los militares veteranos. En la actualidad se calcula que hay 7 mil veteranos de las fuerzas armadas en el Atlántico.