Desde las 12:00 p. m. de este martes, los habitantes del barrio 7 de Abril bloquearon la vía Circunvalar a la altura del sector, en protesta por la falta de energía eléctrica y agua potable que, según denuncian, los ha afectado durante los últimos tres días.

Los manifestantes atravesaron llantas, palos y otros objetos sobre la vía para impedir el paso vehicular, generando una importante congestión en uno de los corredores más transitados del sur de la ciudad.

“Llevamos tres días sin luz ni agua, y nadie nos da respuesta. Tenemos niños y adultos mayores sufriendo por el calor y la falta de agua para cocinar o asearse”, expresó uno de las residentes del sector.

Ante la situación, unidades de la Policía Metropolitana hicieron presencia en el punto para dialogar con los manifestantes y restablecer el orden. Las autoridades distritales indicaron que se encuentran en contacto con las empresas prestadoras de los servicios para verificar las causas de la suspensión y llegar a acuerdos con la comunidad.

Mientras tanto, se recomienda a los conductores tomar vías alternas y transitar con precaución por el sector.