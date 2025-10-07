A través de un comunicado, Aqualia, empresa encargada de suministrar el servicio de acueducto en varios municipios del Atlántico, informó que la comunidad de Campo de la Cruz y el corregimiento del mismo municipio, Bohórquez, no tendrán temporalmente el acceso al recurso hídrico este martes.

De acuerdo con la compañía, esta contingencia se debe a la caída de un árbol sobre las redes de energía eléctrica, las cuales son las encargadas de abastecer la planta de tratamiento de agua potable.

Notificaron que ya se puso en conocimiento al operador de energía, y están a la espera de que realicen las acciones necesarias para el servicio eléctrico y, con ello, la operación del sistema de acueducto.

“Agradecemos la comprensión de la comunidad mientras se supera esta contingencia”, indicaron por medio del documento.